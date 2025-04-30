Российские военные перехватили новый реактивный украинский дрон в ЛНР

Российские военные с помощью систем радиоэлектронной борьбы перехватили в Луганской Народной Республике при попытке атаки редкий беспилотник самолетного типа с реактивным двигателем украинских формирований.
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