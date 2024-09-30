Провал российского футбола

По данным исследования ВЦИОМ, российский футбол перестает быть массовым видом спорта. Согласно релизу экспертной структуры, за почти два десятилетия «доля равнодушных к этому виду спорта увеличилась с 43% до 77%».
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