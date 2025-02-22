В термальном комплексе Благовещенска будет 19 бассейнов и 24 сауны Инвестор термального комплекса «Благовещенские термы» в Амурской области вскоре приступит к разработке проектно-сметной документации.
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В термальном комплексе Благовещенска будет 19 бассейнов и 24 сауны Инвестор термального комплекса «Благовещенские термы» в Амурской области вскоре приступит к разработке проектно-сметной документации.