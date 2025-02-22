НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПОЛИТГИД

1 подписчик
В термальном комплексе Благовещенска будет 19 бассейнов и 24 сауны

В термальном комплексе Благовещенска будет 19 бассейнов и 24 сауны Инвестор термального комплекса «Благовещенские термы» в Амурской области вскоре приступит к разработке проектно-сметной документации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх