В Астрахани 17 ветеранам войны вручили юбилейные медали в четь Великой Победы

Также муниципальные власти намерены дать им звание почетых граждан города. В День Защитника Отчества глава Астрахани Игорь Редькин вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы ветерану Великой Отечественной войны.
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