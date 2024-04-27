Санду призвала жителей Молдавии отметить 9 мая день Европы

Eduard Европа это мафиозный союз скачущий под дудочку США,страны которая в Европу не входит!

Eduard Не устала Европа людей дурачить,все давно поняли для чего эту банду создали США! Это уголовное создание,зарплаты не имеют значения,трупам они не понадобятся!