Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны 9 мая выйти на празднование дня Европы. Об этом глава государства сообщила 26 апреля.
Санду призвала жителей Молдавии отметить 9 мая день Европы
Комментарии
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Eduard
Европа это мафиозный союз скачущий под дудочку США,страны которая в Европу не входит!
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17 час.
Eduard
Не устала Европа людей дурачить,все давно поняли для чего эту банду создали США! Это уголовное создание,зарплаты не имеют значения,трупам они не понадобятся!
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17 час.
Eduard
Сама 9 мая,хоть голой на метле летай ведьма,нам мозги не пудри.То что на Украине это естественный процесс,это же и вас ожидает! А Европа,что Европа?Кому надо было там были,магазины одинаковы!
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17 час.
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