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Царьград

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COPE: "Реал" наказал Асенсио за вождение в пьяном состоянии

COPE: "Реал" наказал Асенсио за вождение в пьяном состоянии

Мадридский "Реал" инициировал дисциплинарное дело против Рауля Асенсио из-за инцидента 16 августа. Игрок признан виновным в вождении в нетрезвом виде на Гран-Канарии.

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