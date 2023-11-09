Колокольцев наградил сотрудников МВД за мужество и героизм

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что глава российского ведомства Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.
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