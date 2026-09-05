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Киву о 3:2 с «Наполи»: «Отличная реклама итальянского футбола. «Интер» не рассыпалася после 2-го пропущенного, мы были вознаграждены за свою смелость»

Главный тренер « Интера » Кристиан Киву высказался о волевой победе над «Наполи» (3:2) в 3-м туре Серии А .

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