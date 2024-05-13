Россия анонсировала постройку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса и работу над многоразовыми носителями

Создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на космодроме Восточный начнётся с 2025 года, о чём сообщил исполняющий обязанности вице-премьера и министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии