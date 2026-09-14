Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 430 подписчиков

Мерц признал, что внешнеполитические вопросы ему важнее кризиса в Германии

Мерц признал, что внешнеполитические вопросы ему важнее кризиса в Германии

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что вопросы европейской безопасности для него имеют безусловный приоритет над внутренними политическими спорами, даже несмотря на рост недовольства в самой ФРГ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Худосочный наследник идей Гитлера так ничего и не понял. А для народа Германии важнее Мир и созидание-о чём ему и говорят! Он же готов к активному сотрудничеству с северными странами Европы в противостоянии с Россией.