Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что вопросы европейской безопасности для него имеют безусловный приоритет над внутренними политическими спорами, даже несмотря на рост недовольства в самой ФРГ.
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Худосочный наследник идей Гитлера так ничего и не понял. А для народа Германии важнее Мир и созидание-о чём ему и говорят! Он же готов к активному сотрудничеству с северными странами Европы в противостоянии с Россией.
Бывшей ГДР пора провести референдум, хотят ли дальше быть с ФРГ. Ведь не спросили же перед тем, как объединиться.