Эксперт Быханов спрогнозировал снижение зарплат в IT и маркетинге

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с "Газетой.Ru"объяснил, почему у айтишников рост зарплат замедлился и предположил, что по многим позициям в сфере IT зарплаты могут пойти вниз.
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