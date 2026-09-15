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Царьград

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Forbes: Состояние Трампа увеличилось на $2,7 млрд к 2024 году

Forbes: Состояние Трампа увеличилось на $2,7 млрд к 2024 году

Состояние президента США Дональда Трампа достигло $7 млрд после его победы на выборах в 2024 году. Рост обусловлен сделками с зарубежными компаниями и инвестициями в криптовалюты.

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