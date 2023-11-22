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NI: вмешательство НАТО на новом уровне не исключено на Украине

NI: вмешательство НАТО на новом уровне не исключено на Украине

Украине может потребоваться вмешательство НАТО из-за неудач на поле боя. Причем это произойдет на другом уровне, заявил в статье для National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.

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