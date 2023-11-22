NI: вмешательство НАТО на новом уровне не исключено на Украине

Украине может потребоваться вмешательство НАТО из-за неудач на поле боя. Причем это произойдет на другом уровне, заявил в статье для National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии