«Я познала, что такое власть женщины над мужчинами»: таинственная жизнь Маты Хари

Мата Хари обладала дивной красотой и сексуальной притягательностью. По мнению ее современников и ученых-психиатров, она была нимфоманкой, обладавшей ненормальной сексуальной страстью и считавшей себя способной благодаря этому дару властвовать над мужчинами.
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