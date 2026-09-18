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Царьград

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GPT-6 Astra расшифровала немецкую радиограмму спустя 85 лет

GPT-6 Astra расшифровала немецкую радиограмму спустя 85 лет

GPT-6 Astra расшифровала немецкую радиограмму 1941 года, оставшуюся загадкой 85 лет. Картер Леффен, руководитель проекта, использовал аналогичное сообщение и контекстные подсказки для восстановления текста и деталей событий в Розенове.

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