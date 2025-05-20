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Более 700 турбаз собираются снести на Алтае

Более 700 турбаз собираются снести на Алтае

На Алтае планируют снести более 700 туристических баз как раз накануне очередного летнего сезона. Направление это очень популярное, но львиная доля отелей и гостевых домов являются самостроями, и чиновники решили с этим разобраться.

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