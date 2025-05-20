Более 700 турбаз собираются снести на Алтае

На Алтае планируют снести более 700 туристических баз как раз накануне очередного летнего сезона. Направление это очень популярное, но львиная доля отелей и гостевых домов являются самостроями, и чиновники решили с этим разобраться.
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