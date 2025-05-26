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Вертолёт Путина попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских БПЛА в Курской области

Вертолёт Путина попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских БПЛА в Курской области

20 мая вертолёт Президента России находился в эпицентре отражения атаки вражеских беспилотников во время визита Владимира Путина в Курскую область.

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Комментарии
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Ирина
Вполне с вами согласна Елена,все может быть,продажных развелось много,за деньги мать родную продадут. И это о нас ,о русских,ПОЗОР!!!!
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10 час.
Инесса Пугоева
Нельзя рисковать жизнью первого лица!!! А тем более Путина!!!!
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Бандеровцы уже сбили малайзийский самолет спутав его с самолетом Путина.
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4 час.
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