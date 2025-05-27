Ничто не предвещало, тем не менее. В Чечне собираются более интенсивно достроить огромный небоскреб под названием "Ахмат-Тауэр".
Ахмат-Тауэр
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Ничто не предвещало, тем не менее. В Чечне собираются более интенсивно достроить огромный небоскреб под названием "Ахмат-Тауэр".
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