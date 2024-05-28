Российская Федерация должна завершить дело своих дедов и навсегда избавить мир от фашизма. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев, который стал собеседником ТАСС.
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