MMORPG Stars Reach запускает Kickstarter-кампанию в феврале и может выйти в ранний доступ уже к концу этого годаРаф Костер, известный по Ultima Online и Star Wars Galaxies, и компания Playable Worlds объявили, что запускают Kickstarter-кампанию для масштабной научно-фантастической песочницы MMORPG Stars Reach.