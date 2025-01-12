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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MMORPG Stars Reach запускает Kickstarter-кампанию в феврале и может выйти в ранний доступ ...

MMORPG Stars Reach запускает Kickstarter-кампанию в феврале и может выйти в ранний доступ ...

MMORPG Stars Reach запускает Kickstarter-кампанию в феврале и может выйти в ранний доступ уже к концу этого годаРаф Костер, известный по Ultima Online и Star Wars Galaxies, и компания Playable Worlds объявили, что запускают Kickstarter-кампанию для масштабной научно-фантастической песочницы MMORPG Stars Reach.

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