Мошенники придумали схему с "заменой счёта"

Мошенники начали использовать новую схему с заменой счёта в Центробанке. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов и сообщают об утечке персональных и банковских данных.
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