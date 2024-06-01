Группа волонтёров из Рязанской области отправилась в ЛНР для оказания помощи врачам

Отправка волонтёров организована по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Каждые две недели в ЛНР направляется новая группа добровольцев, которая помогает медицинским специалистам в уходе за бойцами, получившими ранения в ходе СВО.
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