"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО

© РИА Новости . Сергей АверинСегодня 204 прочитали Взятие Красноармейской агломерации в котором проживало 200 тысяч человек, будет иметь стратегическое значение, это узел дорог.
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