Вопрос на засыпку: почему девятая планета Солнечной системы всё ещё не открыта?

Многим людям космос кажется пустым и безжизненным, но на самом деле это не так. Как минимум Солнечная система является очень оживленным местом, который полон движущимися планетами, спутниками, астероидами и другими космическими объектами.
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