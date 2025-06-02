Участок федеральной трассы в Приамурье перекрыт после атаки дронов

В Амурской области временно закрыт участок федеральной трассы «Амур» Чита – Хабаровск. Как сообщили в региональном Минтрансе, движение приостановлено на отрезке в 11 километров в Серышевском округе — там продолжают работать силовики.
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