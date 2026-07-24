Дворкович не усидел на двух стульях - попал под санкции ЕС и послушно подал в отставку. Теперь фаворит выборов в ФИДЕ Турлов? Или Илюмжинов?

Сегодня россиянин Аркадий Дворкович, который возглавлял ФИДЕ С 2018 года, добровольно приостановил исполнение полномочий главы организации на период действия санкций со стороны Евросоюза и сообщил ТАСС, что отказался от участия в выборах президента организации.
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