Дворкович не усидел на двух стульях - попал под санкции ЕС и послушно подал в отставку. Теперь фаворит выборов в ФИДЕ Турлов? Или Илюмжинов?

Сегодня россиянин Аркадий Дворкович, который возглавлял ФИДЕ С 2018 года, добровольно приостановил исполнение полномочий главы организации на период действия санкций со стороны Евросоюза и сообщил ТАСС, что отказался от участия в выборах президента организации.