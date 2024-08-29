CNN: Ермак и Умеров попытаются убедить подчиненных Байдена разрешить атаки на РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить их разрешить ВСУ атаковать Россию американским оружием.
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