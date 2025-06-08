В Лос-Анджелес могут направить подразделения морской пехоты

Отправка военнослужащих морской пехоты в связи с массовыми протестами против рейда по поиску нелегалов в Лос-Анджелесе может состояться в ближайшее время, сообщил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети X.
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