На Северном флоте начался учебный сбор руководящего состава

В ходе сбора основное внимание было уделено изучению новых подходов к применению войск и сил Северного флота, направлений совершенствования и повышения их боевых возможностей с учётом опыта, полученного в специальной военной операции.
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