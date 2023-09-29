Мосбиржа планирует запустить индексы цен на бриллианты до конца осени

Московская биржа планирует запустить собственные индексы цен на бриллианты в октябре-ноябре 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора по монетизации данных Мосбиржи Анджея Аршавского.
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