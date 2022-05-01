Мировое обозрение

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Сатановский напомнил о Сталине критикам темпов наступления ВС РФ в Попасной

wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0 По мере того, как приближается предполагаемая большая битва за Донбасс, в медиапространстве распространяются мнения о «недостаточных» темпах продвижения ВС РФ на Украине.

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