16 октября президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск и провёл совещание с военным командованием.
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