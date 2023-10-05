Как автомобили подорожали в сентябре

В первый месяц календарной осени ценники выросли у меньшего количества моделей, чем в августе. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили в сентябре 2023 года.
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