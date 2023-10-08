МО РФ: авиация группировки "Юг" ударила по пунктам двух бригад ВСУ в ДНР

Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике.
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