В Калуге подросток на улице набросился на русского мужчину и до смерти его избил, но даже не попал в СИЗО – находится под домашним арестом.
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