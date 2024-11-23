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Иран планирует запустить новые передовые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Иран планирует запустить новые передовые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) заявляет, что планирует активировать серию «новых и современных центрифуг» в ответ на последнюю «политически мотивированную» резолюцию, принятую агентством ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ).

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