Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Более 50 млн карт «Тройка» выпущено за 11 лет Согласно информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, около 80 процентов поездок пассажиров столичного метро оплачиваются с помощью карты «Тройка».