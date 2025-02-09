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Военное обозрение

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Реформа ВСУ? Операция мачехи по превращению Марфушеньки-душеньки в красавицу

Реформа ВСУ? Операция мачехи по превращению Марфушеньки-душеньки в красавицу

Киев пытается всеми способами заморозить боевые действия и оттянуть время полного разгрома ВСУ. Бригады сгорают на ЛБС одна за другой.

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