Десантники уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ на каховском направлении

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» уничтожили склады с боеприпасами и беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии