Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Анатолий Страшко
    Вообще отдать так, как Гитлер Польше Тешинский кусок отдал в 38-м, можно. Потому что знал , что в 39 -м заберёт вмест...Поляки испугались...
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    Уже наотдавались. И в Баренцевом и в Беринговом и много ещё где. Негодяи нынешние типа, грузина Шеварнадзе или жиденк...Поляки испугались...
  • ММ
    Отдать Львов полякам и пусть воюют внутри себя!Поляки испугались...

МО ФРГ: В новый пакет помощи Украине войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и ударные дроны

МО ФРГ: В новый пакет помощи Украине войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и ударные дроны

Германия в рамках нового пакета помощи на 650 миллионов евро поставит Украине системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные БПЛА, сообщил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

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