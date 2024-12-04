МО ФРГ: В новый пакет помощи Украине войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и ударные дроны

Германия в рамках нового пакета помощи на 650 миллионов евро поставит Украине системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные БПЛА, сообщил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.
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