Спартанский царь Агесилай II. Воспитанник и ученик Лисандра

Агесилай и персидский сатрап Фарнабаз на иллюстрации Э. Оллиера Как известно, Спартой правили два царя (архагеты) и эту традицию связывали с культом близнецов-диоскуров (дети Леды, братья Елены Прекрасной).
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