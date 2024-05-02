БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спартанский царь Агесилай II. Воспитанник и ученик Лисандра

Спартанский царь Агесилай II. Воспитанник и ученик Лисандра

Агесилай и персидский сатрап Фарнабаз на иллюстрации Э. Оллиера Как известно, Спартой правили два царя (архагеты) и эту традицию связывали с культом близнецов-диоскуров (дети Леды, братья Елены Прекрасной).

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