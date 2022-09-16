Снайперские пары ВВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Забайкалье

Снайперские пары ВВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Забайкалье

Особенностью занятий для снайперов стала отработка способов устраивать длительные засады в условиях низких температур господствующих в настоящее время в Забайкалье.

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