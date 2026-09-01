Nvidia и MediaTek объединяют усилия: подписано многолетнее соглашение

Крупнейшее партнёрство компаний охватит серверную инфраструктуру, ИИ и автомобильные платформы Nvidia и MediaTek объявили о расширении многолетнего сотрудничества и создании вычислительной платформы нового поколения, ориентированной сразу на три направления: инфраструктуру искусственного интеллекта, локальные ИИ-вычисления и автомобильную электронику.