МИД Украины разъяснил слова Кулебы о готовности Киева к переговорам с Россией

Украина готова к диалогу с Россией, но условий для начала переговоров пока нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после трехдневного визита в Китай, где он провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
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