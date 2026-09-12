Новое – это хорошо забытое старое в японском стиле

Уже не раз отмечал, насколько японцы даже через десятки лет боготворят свой флот. Преемственность названий кораблей, программы образования, повествующие о событиях на море, множество клубов любителей флотской тематики – всё это в Японии есть.
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