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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о фильме про Черенкова: «Понравится даже тем, кто не следит за футболом, не болеет за «Спартак». Зайдет просто на ура» 

«Прекрасно. Великолепно. Всем советую сходить. Я уверен на сто процентов, что людям, болельщикам понравится.

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