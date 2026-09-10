Михаил Рябов. Спустя день после того, как из Киева разъехались американские и европейские покровители бандеровского режима, Россия нанесла новый ракетный удар.
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