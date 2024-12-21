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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об отмене бана сборной России в 2025-м: «Там уже все расписано, смотрите реальнее на вещи. Если попадем, то только в 2027 год»

Ранее такую возможность допустил президент РФС Александр Дюков. «Дай бог, чтобы его слова в 2025 году сбылись.

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