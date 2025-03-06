В Швейцарии заявили о желании углубить сотрудничество с оборонным агентством ЕС

Парламент Швейцарии в четверг, 6 марта, проголосовал в поддержку резолюции, которая призывает правительство страны занять более решительную позицию в отношении европейской политики безопасности и изучить возможности более тесного сотрудничества с ЕС.
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