Почему доходы россиян резко растут, сколько продержатся «экстравысокие» ставки по вкладам. Обзор Банки.ру

Почему в России резко выросли доходы населения, выясняет РБК. Росстат 31 июля отчитался о рекордном квартальном росте реальных располагаемых доходов россиян — во II квартале 2024 года они увеличились на 9,6% в годовом выражении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии